Вашингтон, 28 января, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Спустя неделю после инаугурации президента США Дональда Трампа Белый дом опубликовал официальный портрет его супруги Мелании Трамп. Он появился в её аккаунтах, а также на страницах Белого дома и самого президента.

The White House Первая леди США Мелания Трамп

На этот раз снимок первой леди США чёрно-белый. На нём 54-летняя Мелания Трамп в тёмном костюме и белой блузке стоит, слегка оперевшись на стол. За окном позади неё открывается вид на Монумент Вашингтону.

«В отличие от её первого срока, когда Мелания часто воспринималась как сдержанная фигура на заднем плане, теперь это женщина, которая чувствует себя уверено в своей роли, она стала более решительной», — отметили авторы издания Hello!

По информации издания New York Post, фотосессия была организована в жёлтой овальной комнате, которая расположена на втором этаже Белого дома. Фото сделали на следующий день после инаугурации Трампа, сказано в публикации.

По данным американских СМИ, Мелания Трамп решила принять более активное участие в политике американского лидера.

Церемония инаугурации Дональда Трампа состоялась 20 января в ротонде Капитолия. Накануне инаугурации новый американский лидер вместе с Меланией Трамп посетили Белый дом, где приняли участие в традиционном чаепитии с уходящим президентом США Джозефом Байденом и его женой Джилл Байден.