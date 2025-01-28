Варшава, 28 января, 2025, 15:22 — ИА Регнум. Министр образования Польши Барбара Новацкая принесла извинения за оговорку о «польских нацистах», которую допустила на международной конференции, посвящённой 80-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

IMAGO/www. imago-images.de/Global Look Press Министр образования Польши Барбара Новацкая

Накануне, выступая в Кракове, она заявила, что на территории, оккупированной Германией, «польские нацисты построили лагеря», которые сначала были трудовыми, а затем превратились в места массового уничтожения людей.

«Очевидно, что лагеря построили немцы, а польских нацистов не было. И это историческая правда. Об этом я неоднократно говорила во время выступления на конференции», — написала Новацкая в соцсети X и попросила прощения за «явную оговорку».

Объяснение министра не удовлетворило польскую оппозицию, которая днём ранее возмутилась её словами. Лидер парламентской фракции «Право и справедливость» (ПиС) Мариуш Блащак потребовал от Новацкой подать в отставку, пригрозив вотумом недоверия.

Возмущение из-за слов министра обусловлено официальной позицией польских властей, согласно которой концлагеря на территории страны создавала фашистская Германия. Термин «польские лагеря» с этой точки зрения неверен и оскорбителен. Законодательство страны предусматривает наказание за обвинение Польши и польского народа в преступлениях холокоста.

Сразу после выступления Новацкой министерство образования Польши разъяснило, что она имела в виду лагеря, построенные нацистами на оккупированной территории.

Как сообщало ИА Регнум, Польша не пригласила представителей России на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками. Немецкий политик Макс Отте назвал это решение позорным, а ирландский журналист Чей Боуз — отвратительным и немыслимым.

Президент Владимир Путин заявил 19 декабря во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, что Россия и не стремится участвовать в каких-либо памятных мероприятиях на Западе, посвящённых событиям Второй мировой войны. Достаточно того, что в стране не забывают о подвиге советских солдат, которые спасли Европу и мир и остановили холокост, отметил он.