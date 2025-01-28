Москва, 28 января, 2025, 15:04 — ИА Регнум. Роспотребнадзор проверит сведения о случаях неизвестного заболевания в Индии, от последствий которого умерли 17 человек. Об этом сообщили 28 января в пресс-службе указанной федеральной службы.

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«По имеющейся информации в штате Джамму и Кашмир Республики Индия зарегистрированы случаи заболевания неизвестной этиологии», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Всего, по данным Роспотребнадзора, в этой стране выявили 38 случаев заболевания. Все они зафиксированы среди членов трёх семей. Отмечается, что у пациентов наблюдается лихорадка, тошнота и слабость.

У лиц, которые скончались от последствий заболевания, врачи диагностируют отёк мозга. Исследования показали, что причиной заболевания становится воздействие токсинов. При этом пока не установлено, о каком конкретно веществе идёт речь.

В Роспотребнадзоре уточнили, что ведомство незамедлительно получает данные о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание благодаря работе референс-центров ведущих научных организаций и лабораторной базы.

Также в пунктах пропуска через государственную границу России постоянно функционирует автоматизированная информационная система «Периметр». Она позволяет выявлять лиц с признаками инфекционных заболеваний, въезжающих в РФ из стран, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Как сообщало ИА Регнум, это уже не первая вспышка неизвестной болезни в Индии. Так, в середине сентября 2024 года подобный очаг зарегистрировали в штате Гуджарат на западе страны. Также поступала информация о летальных случаях от последствий этого заболевания.

В июле 2024 года в Гуджарате зафиксировали вспышку острого энцефалита, вызываемого вирусом Чандипура. Его симптомами являются лихорадка, головная боль, потеря сознания, а также судороги. Сам вирус передаётся через укусы насекомых.

В августе 2021 года сообщалось, что в индийском северном штате Уттар-Прадеш десятки человек скончались от неизвестной лихорадки. Власти отмечали, что признаки заболевания похожи на симптомы лихорадки денге.