Москва, 28 января, 2025, 15:22 — ИА Регнум. За две недели после старта конкурса социальных архитекторов на участие в нём поступило более 4 тыс. заявок. С 14 января количество желающих увеличилось в пять раз. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе конкурса.

РИА Новости/Алексей Куденко

Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев отметил, что такая статистика говорит о том, что конкурс полностью соответствует запросам сегодняшнего дня. Он напомнил, что само понятие социальной архитекторы появилось совсем недавно, а объединяет оно те практики и методики работы, которые в стране существуют уже несколько лет.

«Сегодня мы стоим у истоков нового направления в области социогуманитарных знаний <…> Фактически конкурс призван впервые в истории нашей страны систематизировать тот внушительный багаж опыта социальной архитектуры, который уже есть в России, и выявить лучших акторов в реализации таких проектов», ― подчеркнул управляющий директор ЭИСИ.

Конкурс социальных архитекторов реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он является частью большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов, которая была инициирована главой государства. Участники могут зарегистрироваться на конкурс до 12:00 (мск) 11 февраля 2025 года. Ознакомиться с порядком участия и подать заявку можно на сайте конкурса.

Как сообщало ИА Регнум, о старте конкурса социальных архитекторов 14 января объявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он отметил, что запросы общества, его потребности и задачи находятся на острие повестки, а потому социальные проекты и люди, их реализующие, становятся всё более востребованными.

Мероприятие проходит в рамках выполнения поручения главы государства о совершенствовании механизмов участия граждан в жизни страны. За первые сутки для участия в конкурсе зарегистрировались более 900 человек.

В Российском обществе политологов и Российской ассоциации политической науки заявили, что активно поддерживают идею социальной архитектуры в созидании будущего, одноимённый конкурс и развитие сообщества социальных архитекторов в целом.

Заместитель генерального директора КГ «Полилог» по GR Никита Сетов считает, что конкурс должен подвести политтехнологическое сообщество к важному и неизбежному выводу. По его словам, политтехнолог в классическом понимании — это кайнозойская эра, вид, который должен эволюционировать, чтобы выжить.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов указал, что социальные архитекторы работают с главным капиталом XXI века ― с доверием людей.