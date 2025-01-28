Париж, 28 января, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Париж намерен поставить Киеву истребители Mirage 2000-5 к концу первого квартала 2025 года. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире местной радиостанции Sud Radio.

George Panagakis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Французские Mirage будут в ближайшее время в украинском небе. В конце первого квартала», — отметил он.

Барро не стал отвечать на вопрос об отправке военного контингента на Украину после прекращения огня, однако дипломат отметил, что Франции, Европе и США следует готовиться к обеспечению гарантий мира на Украине после мирного урегулирования.

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, который разработали в 1970-х годах и приняли на вооружение армии Франции в 1984 году. Производство этих боевых самолётов прекратили ещё в 2007 году.

Как передавало ИА Регнум, в начале июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж передаст украинским боевикам истребители Mirage 2000. Тогда глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал это решение, которое, по его мнению, ещё больше приближает третью мировую войну.

Военный корреспондент Андрей Коц 17 октября отметил, что обещанные Парижем Киеву истребители Mirage 2000 создадут дополнительную нагрузку на тыловые подразделения украинских войск. Эксперт отметил, что эти самолёты известны высокой аварийностью.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации. При этом поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.