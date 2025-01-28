Киев, 28 января, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Кабмин Украины уволил Дмитрия Клименкова с поста заместителя министра обороны, сообщил 28 января представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Дмитрий Клименков

«Кабинетом министров Украины уволен Клименков Дмитрий Олегович с должности заместителя министра обороны Украины», — написал он в Telegram-канале.

Ранее глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров заявил, что подал в кабинет министров представление об увольнение своего заместителя. Также он сообщил, что не станет продлевать контракт с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой из-за провала в обеспечении Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как передавало ИА Регнум, 27 января против Умерова на Украине возбудили уголовное дело. По информации центра противодействия коррупции, глава минобороны мог нарушить статью уголовного кодекса Украины о злоупотреблении властью или служебным положением.

Пресс-служба центра напомнила, что Умеров ранее отказался выполнить решение наблюдательного совета Агентства оборонных закупок и продлить контракт с Безруковой, а также уволил двух членов наблюдательного совета.

Ранее в минобороны Украины сообщили, что Умеров увольняет трёх своих заместителей и подаёт прошение об увольнении государственного секретаря ведомства.