Москва, 28 января, 2025, 14:46 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 28 января, поинтересовалась у властей Латвии, для того ли республика получила независимость от СССР, чтобы впасть в рабство США.

Станислав Красильников/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Так Захарова прокомментировала решение Риги приостановить программу обучения украинских медиков. Латвийская государственная телерадиокомпания LSM сообщала, что решение связано с указом президента США Дональда Трампа заморозить на 90 дней программы помощи иностранным государствам.

«Какое-то слово крутится в голове на букву П, точно характеризующее ситуацию. Вспомнила! Принципиальность. Вопрос к латвийскому режиму: вы независимость обрели, чтобы впасть в рабство?» — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Телерадиокомпания LSM ранее сообщила, что на базе «Вайвари» латвийские специалисты обменивались опытом с украинскими коллегами в вопросе оказания помощи пострадавшим в ходе боевых действий. Проект финансировался США. Приостановка Вашингтоном программы иностранной помощи может повлиять как на действующие проекты, так и на долгосрочную работу центра, отмечалось в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 20 января, в день вступления в должность, подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США. В документе отмечалось, что масштаб помощи, оказываемой другим странам, не соответствует американским интересам, во многих случаях противоречит ценностям страны и «служит дестабилизации мира во всём мире».

24 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. По данным СМИ, директива коснулась поддержки ряда ключевых союзников США, включая Украину, Иорданию и Тайвань. Решения о продолжении, модификации или прекращении программ примут после пересмотра, который проведёт госсекретарь.

Решение Трампа приостановить помощь Киеву стало красноречивым сигналом главе киевского режима Владимиру Зеленскому, заявил ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.