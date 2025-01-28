Москва, 28 января, 2025, 14:23 — ИА Регнум. Глава Кокшетауской епархии Русской православной церкви Серапион погиб в ДТП в Нижегородской области, сообщили в РПЦ.

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Отмечается, что архиепископ ехал в Москву из Кокшетау. Он планировал участвовать в Рождественских чтениях.

Сопровождавший его иеромонах госпитализирован. Авария произошла в ночь на 28 января на трассе M12.

Госавтоинспекция Нижегородской области в своём Telegram-канале рассказала, что ДТП произошло около 04:00 на 589-м км дороги. При движении в сторону Казани загорелся грузовик, из-за чего видимость на дороге снизилась в результате задымления. В это время со стороны Москвы двигался грузовик Volvo, водитель которого затормозил, и в него врезалась машина Nissan, двигавшаяся сзади.

В результате ДТП погиб человек, находившийся в Nissan. Как позже выяснилось, это и был архиепископ Серапион.