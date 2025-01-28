* * физические лица, внесённые в РФ в перечень террористов и экстремистов; РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 28 января, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Заочный приговор Второго западного окружного военного суда о пожизненном заключении в отношении лидера «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дениса Капустина (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и актёра Кирилла Канахина (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) за вторжение на территорию Брянской области признан законным. Такое решение 28 января утвердил Апелляционный военный суд.

Соцсети Кирилл Канахин (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Также судебная коллегия по уголовным делам отклонила жалобы других фигурантов этого уголовного дела, оставив их без удовлетворения, а приговор — без изменения.

Отмечается, что нарушений закона при вынесении заочного приговора судебная инстанция не выявила.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года ФСБ признала Капустина организатором нападения на Брянскую область. В ходе атаки группировки на регион были убиты двое мирных жителей, ещё двое, в том числе 10-летний мальчик, получили ранения. Боевики также совершили несколько диверсий.

В апреле 2024 года Росфинмониторинг внёс РДК, созданную на Украине в 2022 году, в перечень террористических и экстремистских организаций. Группировка входит в состав украинских вооружённых формирований.

В ноябре прошлого года Второй Западный окружной военный суд признал Капустина виновным в госизмене, а также в террористической деятельности, и заочно приговорил к пожизненному сроку. Также приговоры вынесли ещё четырём фигурантам дела о нападении на Брянскую область.

Капустину также назначили штраф в размере 2,5 млн рублей, Канахину — 2 млн рублей. Фигурантам дела Александру Галанову, Антону Зырянову и Алексею Огурцову (все внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) также назначили штрафы в размере 2 млн рублей каждому.

В сентябре появлялась информация, что главарю РДК грозит ещё один пожизненный срок по обвинению в совершении преступлений по десяти статьям УК РФ, включая теракт, разбой, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.