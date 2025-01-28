Суд признал законными пожизненные приговоры Капустину* и Канахину* из РДК*
Военный суд утвердил пожизненные приговоры главе РДК Капустину и актёру Канахину
Москва, 28 января, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Заочный приговор Второго западного окружного военного суда о пожизненном заключении в отношении лидера «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дениса Капустина (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и актёра Кирилла Канахина (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) за вторжение на территорию Брянской области признан законным. Такое решение 28 января утвердил Апелляционный военный суд.
Также судебная коллегия по уголовным делам отклонила жалобы других фигурантов этого уголовного дела, оставив их без удовлетворения, а приговор — без изменения.
Отмечается, что нарушений закона при вынесении заочного приговора судебная инстанция не выявила.
Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года ФСБ признала Капустина организатором нападения на Брянскую область. В ходе атаки группировки на регион были убиты двое мирных жителей, ещё двое, в том числе 10-летний мальчик, получили ранения. Боевики также совершили несколько диверсий.
В апреле 2024 года Росфинмониторинг внёс РДК, созданную на Украине в 2022 году, в перечень террористических и экстремистских организаций. Группировка входит в состав украинских вооружённых формирований.
В ноябре прошлого года Второй Западный окружной военный суд признал Капустина виновным в госизмене, а также в террористической деятельности, и заочно приговорил к пожизненному сроку. Также приговоры вынесли ещё четырём фигурантам дела о нападении на Брянскую область.
Капустину также назначили штраф в размере 2,5 млн рублей, Канахину — 2 млн рублей. Фигурантам дела Александру Галанову, Антону Зырянову и Алексею Огурцову (все внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) также назначили штрафы в размере 2 млн рублей каждому.
В сентябре появлялась информация, что главарю РДК грозит ещё один пожизненный срок по обвинению в совершении преступлений по десяти статьям УК РФ, включая теракт, разбой, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.