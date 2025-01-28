Москва, 28 января, 2025, 14:10 — ИА Регнум. Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, согласно которому страховые компании могут оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги». Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Согласно данному законопроекту, к сервису «Госуслуги. Авто» подсоединят Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), что позволит страховым компаниям оформлять электронное извещение о ДТП по европротоколу без необходимости вызывать сотрудника полиции и заполнять вместе с ним бумажные протоколы.

Данная инициатива является частью национальной программы «Цифровая экономика» и направлена на облегчение процесса оформления ДТП для автовладельцев.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года Верховный суд России пояснил, что водителю разрешается покидать место ДТП для оказания медицинской помощи пострадавшим и их транспортировки в больницу. При этом, если водитель не вернулся к месту аварии при наличии возможности, он будет считаться нарушившим правила.

Отдельно суд напомнил, что водители, покидающие место инцидента, оставляя пострадавшего в опасности, подпадают под соответствующую статью УК РФ. Наказание по ней предусматривает штраф до 80 тыс. рублей и даже лишение свободы на срок до одного года.