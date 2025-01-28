Минск, 28 января, 2025, 13:57 — ИА Регнум. На границе Украины с Белоруссией скопились 15 тыс. украинских военных, сообщил 28 января пресс-секретарь госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В приграничных районах Украины, вблизи границы Республики Беларусь, фиксируется где-то около 15 тыс. военнослужащих Украины», — приводит его слова Sputnik.

Как отметил Бычковский, до середины 2024 года белорусская сторона фиксировала угрозу переноса диверсионно-террористической деятельности на территорию республики. Помимо этого, были зафиксированы попытки ВСУ организовать схроны с оружием на стороне Белоруссии.

В пресс-службе погранкомитета добавили, что на данный момент ситуация на белорусско-украинской границе контролируемая, органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном режиме.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусско-украинская граница напичкана войсками со стороны Украины.

В августе 2024 года Лукашенко проинформировал о размещении Киевом на границе с Белоруссией более 120 тыс. военных. Он отметил, что граница заминирована «как никогда», поэтому ВСУ в случае нападения на Белоруссию перейдут её только с огромными потерями.