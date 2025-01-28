Москва, 28 января, 2025, 13:55 — ИА Регнум. Садоводы, у которых массово изъяли участки на территории Сочинского национального парка, имеют право на предоставление компенсации. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда (КС) России.

РИА Новости/ Нина Зотина

«Если гражданин при приобретении (предоставлении) такого земельного участка (права на него) действовал добросовестно или что истек срок исковой давности, то признание права на участок отсутствующим в связи с его нахождением в границах особо охраняемой природной территории федерального значения должно быть компенсировано», — сказано в документе, который опубликован на сайте судебного органа.

Постановление суд выносил по делу о проверке конституционности статей 12, 209, 304 Гражданского кодекса (ГК) РФ и части 5 статьи 1 федерального закона «О государственной регистрации недвижимости». Жалобы поступили от 14 человек. Дело рассматривалось 5 декабря 2024 года.

Сочинский природный национальный парк был создан в 1983 году. Законы, которые действовали в конце 1980-х — начале 1990-х годов, допускали возможность предоставления гражданам участков из земель государственного фонда в целях садоводства.

В 2021 году природоохранная прокуратура сочла, что спорные земельные участки оформлялись в пожизненное наследуемое владение незаконно. Суды в рамках поступивших прокуроров от исков признали права всех заявителей на земельные участки отсутствующими. После этого прокуратура начала массовое изъятие указанных земель.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2021 года председатель Совета при главе администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев заявлял, что планирует оправить запросы в государственные, муниципальные и надзорные органы в связи с арестом 11 тысяч участков, граничащих с Сочинским национальным парком. Речь шла о землях, которые с 1998 года якобы выводились из федеральной собственности по подложным документам.

В декабре 2021 года в администрации Сочи информировали о создании межведомственной рабочей группы в связи с наложением ареста на земельные участки, которые ранее входили в Сочинский национальный парк. В состав неё вошли представители Росреестра, Росимущества, представителей органов власти, надзорных органов и инициативных групп граждан.