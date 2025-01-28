Орел, 28 января, 2025, 13:47 — ИА Регнум. Губернатор Орловской области Андрей Клычков высказал недовольство работой общественного транспорта в Орле во время ракетной тревоги. В ходе традиционного прямого эфира 27 января он призвал граждан более ответственно относиться к таким ситуациям.

ИА Регнум

Клычков напомнил, что 26 января дважды объявляли ракетную опасность.

«Хочу обратить внимание на общее отношение <…> Выходной день ― не так много людей на улицах, но маршрутчики едут, не останавливаются. Люди на катке катаются, кто-то ждёт очереди. Дорогие друзья, но это может плохо закончиться», ― сказал губернатор.

Клычков обратился к администрациям муниципалитетов с поручением проработать с перевозчиками алгоритм действий при ракетной опасности: необходимость остановиться, дать возможность людям уйти в укрытия.

Как передавало ИА Регнум, вечером 26 января Клычков сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в небе над Орловской областью подавили украинский беспилотник. По информации губернатора, повреждений в результате атаки нет. В тот же день в регионе дважды объявляли ракетную опасность.

Ночью 27 января российские военные сбили 32 украинских беспилотника над пятью регионами страны, в том числе один ― в Орловской области.

В январе в Белгородской области зафиксировали проблемы с контроллерами на подъездах многоквартирных жилых домов, которые должны открывать двери в убежища во время ракетной опасности. Случай массового сбоя в работе контроллеров произошёл в одном из населённых пунктов. Здесь не открылись 1300 дверей. После этого местные власти пытались устранить проблему совместно с оператором.