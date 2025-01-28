Копенгаген, 28 января, 2025, 13:39 — ИА Регнум. В Дании, Евросоюзе и НАТО хотят избежать открытой конфронтации с президентом США Дональдом Трампом и потому решили не реагировать на его угрозы присоединить Гренландию. Об этом сообщила газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники в ЕС и Североатлантическом альянсе.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам собеседников издания, сначала в Копенгагене и Брюсселе надеялись, что заявления Трампа о Гренландии — часть тактики по усилению американского влияния в Арктике на фоне укрепления позиций России и Китая. Но потом в руководстве Дании и ЕС осознали, что ситуация вокруг острова требует более серьёзного отношения. Речь идёт о вероятном нарушении одним участником альянса государственного суверенитета другого участника.

Вместе с тем, пояснили источники, в Дании, ЕС и НАТО убеждены, что кризис вокруг Гренландии только обострится при открытом противостоянии с Трампом, а подход «око за око» в случае с ним бесполезен. Поэтому в европейских столицах пытаются «свести публичные обсуждения к минимуму».

«Похоже, что сдержанность — это самый безопасный подход к отношениям с Трампом. Надеюсь, он отвлечётся на что-то другое», — заявил один из собеседников газеты.

В Брюсселе, Копенгагене и гренландской столице Нууке обсуждают, как укрепить партнёрство с островом. Вместе с тем источники выразили беспокойство по поводу того, способна ли Европа убедительно ответить на угрозы со стороны Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп, 20 января вступивший в должность президента, не раз заявлял, что Гренландии следует стать частью Соединённых Штатов. Он пригрозил острову, который входит в состав Датского королевства, высокими торговыми пошлинами, а ранее предлагал выкупить его.

Возможность выкупить Гренландию у Дании появится у США только в том случае, если власти Великобритании откажутся присоединять к себе остров, напомнил бывший министр Дании по делам Гренландии Том Хейм. Дело в том, что ранее Соединённое Королевство потребовало оставить за ним первоочередное право выкупа острова при его продаже. Условие закреплено в договоре о Датской Вест-Индии, который вступил в силу в 1917 году, когда США выкупили у Дании за 25 млн долларов колонии в Карибском море, ныне известные как Американские Виргинские Острова.