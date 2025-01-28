Белград, 28 января, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Премьер Сербии Милош Вучевич официально сообщил, что подал прошение об уходе в отставку. Своё решение он объяснил протестами в стране и расколом в обществе.

TASS /EPA Премьер-министр Сербии Милош Вучевич

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что большая часть министров будет уволена. 28 января белградская газета «Вечерние новости» сообщила, что Вучевич подал прошение об отставке. Вместе с ним, согласно сербским законам, уйдёт в отставку и всё правительство.

Акции протеста в Сербии начались в конце 2024 года после трагического инцидента на вокзале в Нови-Саде, где 14 человек погибли при обрушении бетонного навеса. Участники протестов потребовали отставки ряда руководителей, включая мэра Нови-Сада и премьер-министра страны.

Вучич ранее отмечал, что представители западных спецслужб через своих агентов пытаются организовать в Сербии цветную революцию, использовав студентов и других участников протестных акций. Президент Сербии подчеркнул, что власти будут до последнего момента ждать, прежде чем дать ответ на действия демонстрантов.

Многотысячные митинги, которые лишь набирают обороты, не могут не пугать официальный Белград, тем более что у митингов нет конкретных организаторов, как нет требований выбрать один политический курс, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Богдан Киш.

Новость дополняется.