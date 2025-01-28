Дамаск, 28 января, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Делегация России прибыла с визитом в Дамаск впервые после смены власти в Сирии.

Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

Отмечается, что в российскую делегацию входят замглавы МИД РФ Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря Башар Асад оставил должность президента и покинул Сирию, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище.

Позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Москва после смены власти в Сирии намерена и дальше оказывать Дамаску разноплановое содействие, в том числе поставками гуманитарной помощи.

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