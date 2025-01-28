Братислава, 28 января, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Внеочередное заседание Национального совета (парламента) Словакии во вторник, 28 января, не открылось из-за отсутствия кворума, сообщил портал Dennik N.

JAKUB GAVLAK/EPA/ТАСС Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

На заседании по инициативе оппозиционных партий должен был рассматриваться вопрос о вотуме недоверия правительству Роберта Фицо.

В зале заседаний присутствовали лишь 66 депутатов (из 150), представляющих оппозицию. После двух попыток открыть сессию вице-спикер парламента Тибор Гашпар перенёс её на 29 января.

Как передавало ИА Регнум, 21 января стало известно, что парламент Словакии рассмотрит вотум недоверия правительству. Инициатором выступила оппозиция, которая обвинила правительство в том, что оно «поставило под сомнение ориентацию на ЕС и НАТО». Недовольство этих политиков вызвала в том числе поездка премьера страны в Москву и его критика в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского. Фицо после сообщений о вероятном рассмотрении вотума недоверия послал оппозицию к чёрту.

В тот же день премьер Словакии заявил о подготовке оппозицией «майдана» в стране. По его словам, планируется захват правительственных зданий, создание препятствий для работы правительства, а оппозиция намерена опираться на помощь «заграничных сил». Фицо рассказал о действующей в стране группе иностранных экспертов, которая причастна к митингам в Грузии и к «майдану» на Украине, и пообещал принять меры, чтобы не допустить свержения власти.

24 января в Словакии прошли массовые акции, организованные оппозицией и объединением «Мир Украине». Протестующие потребовали от Фицо уйти в отставку «ради будущего страны». Акции прошли без происшествий.