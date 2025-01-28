Белград, 28 января, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич собирается подать заявление о своей отставке на фоне протестов в республике. Об этом написала 28 января сербская газета «Вечерние новости» со ссылкой на собственный источник.

Darko Vojinovic/AP/TASS Премьер-министр Сербии Милош Вучевич

«Подаст в отставку. Вучевич проведёт внеочередную конференцию для прессы сегодня (28 января) в 11:00», — уточнил собеседник журналистов.

В соответствии с законодательством Сербии вместе с премьер-министром свои полномочия слагает и всё действующее правительство.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители западных спецслужб через своих агентов пытаются организовать в Сербии цветную революцию. Для этого они хотят использовать студентов и других участников протестных акций. Вучич подчеркнул, что сербские власти будут до последнего момента ждать, прежде чем дать ответ на действия демонстрантов.

26 января действующий президент Александр Лукашенко отметил, что за антиправительственными действиями, происходящими в Сербии и Словакии, стоят США. Он добавил, что все шаги протестующих абсолютно скоординированы.

27 января студенты и поддерживающие их горожане перекрыли важный перекрёсток в Белграде. Они решили блокировать движение транспорта по этому участку в течение 24 часов.