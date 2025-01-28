Амстердам, 28 января, 2025, 13:16 — ИА Регнум. Нидерландская ING Group договорилась о продаже своего бизнеса в России московским инвесторам, имеющим опыт работы в сфере факторинговых услуг. Об этом 28 января сообщается на сайте банковской группы.

David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

«ING объявила сегодня о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России российскому АО «Глобал Девелопмент». <…> Эта сделка фактически прекратит деятельность ING на российском рынке», ― отмечено в сообщении.

Согласно условиям соглашения, «Глобал Девелопмент» приобретёт все акции «Инг Банк (Евразия)», взяв на себя управление деятельностью и персоналом в России. Сделку, которой предшествовала тщательная юридическая проверка, должны одобрить различные регулирующие органы. Предполагается, что она будет закрыта в третьем квартале 2025 года.

Группа ING ожидает убытки в размере 700 млн евро после выплаты налогов.

С февраля 2022 года группа ING прекратила проводить операции с новыми клиентами из России, сократила объём бизнеса и приняла меры по отделению российского банка от сетей и систем группы.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября прошлого года продажу бизнеса в России и Белоруссии завершила британская компания Unilever. Как заявил гендиректор компании Хайн Шумахер, подготовка к сделке велась в течение года, была проделана довольно сложная работа.

Он пояснил, что Unilever покинула Россию из-за потери контроля над российским бизнесом. Шумахер отметил, что после введения санкций против России компания потеряла возможность переводить деньги в страну и из неё. По его словам, уход с российского рынка стал трудным, но правильным выбором.

Издание Le Figaro в октябре 2024 года сообщило, что французская сеть магазинов «Ашан» выставила на продажу свой российский филиал. По данным издания, владеющая сетью семья Мюлье решила продать свой бизнес в России из-за невозможности продолжать деятельность при введённых Евросоюзом антироссийских санкциях. Отмечалось, что группа «Ашан» выбрала двух потенциальных покупателей.