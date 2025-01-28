Москва, 28 января, 2025, 13:05 — ИА Регнум. Президент и генеральный конструктор выпускающего дирижабли АО «Аэростатика» Александр Кирилин скончался на 77-м году жизни, сообщил Telegram-канал Mash во вторник, 28 января.

(сс) Karina Lobetskaya Александр Кирилин

По этим данным, Кирилин страдал от онкологического заболевания. 27 января ему вызвали скорую помощь, но от госпитализации конструктор отказался и тем же вечером умер.

Кирилин ранее разработал проекты сверхтяжёлых аэростатов с двигателями, которые могли бы использоваться для переброски нефтеоборудования в дальние регионы Сибири, а в настоящее время дирижабли его компании используются для ретрансляции радиосигналов и наведения оружия в зоне СВО, сказано в материале.

Конструктор родился в 1948 году в Московской области. В 1974 году он окончил Московский авиационный институт по специальности «инженер-механик по вертолётостроению» и после окончания вуза работал в должности старшего инженера на кафедре «Технология производства летательных аппаратов». Позднее Кирилин защитил кандидатскую и докторскую диссертации, возглавлял конструкторское бюро «Дирижаблестроение» Московского авиационного института.

Основным направлением его научных исследований было обоснование конструктивно-технологического и эксплуатационного облика дирижаблей нового поколения. Кирилин руководил разработкой экспериментальных дирижаблей, которые эксплуатировались для решения различных задач, в том числе принимали участие в съёмках художественных фильмов и осуществляли коммерческие рекламные полеты над Москвой. Он разрабатывал проекты дирижаблей, способных совершать беспосадочные полеты продолжительностью до нескольких месяцев, а также туристических дирижаблей для межконтинентальных путешествий и полётов вокруг земного шара.