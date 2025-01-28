Ростов-на-Дону, 28 января, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Бывший заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин временно возглавил городскую администрацию Ростова-на-Дону. Об этом сообщила 28 января председатель гордумы — глава города Зинаида Неярохина.

Администрация Ростова-на-Дону Александр Скрябин

В ходе внеочередного заседания городская дума Ростова приняла досрочную отставку Алексея Логвиненко с поста главы администрации. Он оставил должность по собственному желанию.

«Возложить временное исполнение обязанностей главы администрации Ростова-на-Дону на первого заместителя главы администрации города Ростова-на-Дону Скрябина Александра Юрьевича», — сказала Неярохина в ходе заседания.

Накануне врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что своим указом освободил Скрябина от должности первого заместителя в связи с переходом на новую работу. Позже стало известно, что Скрябина назначили первым заместителем главы администрации Ростова-на-Дону.

Скрябину 49 лет. Ранее он работал в «Ростовводоканале», затем был первым замглавы администрации Ростова-на-Дону и зампредседателя областного заксобрания. С 2020 года занимал пост замгубернатора Ростовской области, с 2023 года — первого заместителя губернатора.

Как сообщало ИА Регнум, слухи о возможном уходе Логвиненко с поста мэра Ростова-на-Дону появились ещё в середине января. Тогда глава администрации опроверг эти сообщения. Логвиненко временно возглавил администрацию Ростова-на-Дону весной 2019 года, а в октябре того же года начал полноправно руководить городом. В октябре 2021 года депутаты городской думы продлили срок его полномочий.