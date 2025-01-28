Курск, 28 января, 2025, 12:48 — ИА Регнум. Ирина Мусьял по собственному желанию покинула пост врио министра по государственной охране объектов культурного наследия (ОКН) Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Официальный сайт губернатора и правительства Курской области Ирина Мусьял

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал неуместным выезд Мусьял в Индию, учитывая постоянные атаки на территорию региона со стороны ВСУ. Он посвятил этой ситуации несколько публикаций, опросил граждан региона и даже прикрепил фотографию её заявления на отпуск, в котором не было указано, что путешествие планируется за границу.

«Ирина Мусьял покинула пост врио министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области. Заявление на увольнение по собственному желанию она написала 27 января», — говорится в сообщении правительства Курской области.

Как передавало ИА Регнум, 18 января Хинштейн на встрече с жителями приграничных районов заявил, что направил в правоохранительные органы материалы в отношении ряда областных чиновников. Эта информация была ответом на вопрос о выплатах из-за потери жилья в результате киевской агрессии, а также выдаче сертификатов.