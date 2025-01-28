ДНР, 28 января, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) наносят удары по Красноармейску в Донецкой Народной Республике, не покидая черты города, сообщили 28 января в силовых структурах.

Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

«По разведданным, противник активно работает артиллерией и РСЗО внутри Красноармейска, разрушая городскую инфраструктуру и убивая его жителей», — сказал собеседник ТАСС.

Уточняется, что под удары украинских сил зачастую попадают микрорайоны Шахтёрский и Южный. Работа тяжёлой и реактивной артиллерии ВСУ была зафиксирована в районе проспекта Шахтостроителей и площади Шибанкова.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что спецподразделение украинской полиции «Белый ангел» начало насильно вывозить детей из Красноармейска из-за риска сдачи города на фоне продвижения российских сил. Собеседник агентства уточнил, что до недавнего времени Киев принуждал семьи с детьми к выезду.

Как отмечал ирландский журналист Чей Боуз, прорыв российских войск в Красноармейск обернётся полной катастрофой для обороны ВСУ. По его словам, бойцы ВС РФ активно развивают успех в ДНР и ведут успешные бои с ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 25 января российская армия почти полностью выбила ВСУ из села Котлино, расположенного к западу от Красноармейска. На этом направлении украинские войска понесли большие потери.