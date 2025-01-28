Курск, 28 января, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Правительство Курской области поддержит иск Генеральной прокуратуры РФ по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в регионе. Об этом сообщил 28 января врио губернатора Александр Хинштейн.

Кирилл Зыков/РИА Новости Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

«Правительство региона поддержит в судебном процессе иск, заявленный Генеральной прокуратурой РФ к бывшим руководителям АО «Корпорация развития Курской области» и ряду коммерсантов», — написал он в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что надзорное ведомство потребовало взыскать по иску более 3,2 млрд рублей. Хинштейн уточнил, что, согласно оценкам Генпрокуратуры, указанная сумма была присвоена в ходе исполнения государственных контрактов.

Врио губернатора также отметил, что в числе третьих лиц в иске значатся региональные структуры, которые в рамках судебного процесса займут соответствующую государственную позицию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее появилась информация о том, что Генпрокуратура направила иск о взыскании 3,222 млрд рублей с бывшего гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина и других фигурантов дела о строительстве оборонных сооружений в регионе.

Из судебных документов следует, что ответчиками по иску выступают Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, а также Владислав Мартьянов, Денис Фёдоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплёв и Иван Уткин. Лукин, Грабина, Фёдоров и Мартьяновы находятся под арестом.

Кроме того, в качестве ответчиков заявлены компании «КТК Сервис», «Техимпэкс», «Торговый Дом Курск», «СИЭМИ», «Электростроймонтаж», «Яртэс Инжиниринг» и «Энергосистема». Третьими лицами в иске выступают Министерство обороны России, управление капитального строительства Курской области, Корпорация развития Курской области и минстрой региона.