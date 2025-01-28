Москва, 28 января, 2025, 12:25 — ИА Регнум. Российские энергоресурсы гораздо выгоднее для европейских стран, и Россия заинтересована в продолжении торговли. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя недавнее продление антироссийских санкций Европейского союза (ЕС).

Алексей Витвицкий/РИА Новости

27 января главы МИД всех 27 стран ЕС согласовали продление антироссийских санкций, срок действия которых истекает 31 января. Таким образом, антироссийские санкции ЕС, введённые после начала украинского конфликта, были продлены ещё на полгода.

«Это коммерция. Россия заинтересована в продолжении этой коммерции. Российский газ не только конкурентоспособен американскому, но и гораздо более выгоден европейским покупателям. Будем внимательно отслеживать эту ситуацию», — отметил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 15 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия смогла адаптироваться к зарубежным санкциям, а также нарастила импортозамещение и собственное производство.

7 ноября, выступая с речью на юбилейном Международном дискуссионном клубе «Валдай», президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на попытку коллективного Запада отправить страну «в нокаут» с помощью беспрецедентных санкций, эта ситуация лишь доказала, что Россия нужна миру.