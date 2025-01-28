Москва, 28 января, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Продлённые санкций Евросоюза в отношении России являются незаконными и противоречат международному праву, заявил 28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Мы по-прежнему называем их (санкции. — Прим. ред.) незаконными рестрикциями, противоречащими международному праву. В данном случае ничего не меняется», — сказал Песков журналистам, комментируя продление антироссийских санкций Евросоюзом.

Официальный спикер Кремля отметил, что ЕС продолжает свою санкционную политику, однако сами европейцы страдают от введённых против РФ ограничений. По итогу всё больше людей в Европе понимают, что это «обоюдоострое оружие», — заключил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 27 января главы МИД всех 27 стран Европейского союза согласовали продление антироссийских санкций, срок действия которых истекает 31 января. Венгрия, вопреки ожиданиям, не стала блокировать эти санкции.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз должен снять санкции с России, потому что они разрушили конкурентоспособность экономики сообщества.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия смогла адаптироваться к зарубежным санкциям, а также нарастила импортозамещение и собственное производство. Президент РФ Владимир Путин при этом отмечал, что страна развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки Запада помешать развитию РФ не увенчаются успехом.