Москва, 28 января, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Российские войска за прошедшие сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов, цехов производства, складов хранения беспилотников и безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 28 января сообщили в Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что удары наносили оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России. В общей сложности за сутки они атаковали скопления личного состава и техники ВСУ в 152 районах.

Всего с начала проведения спецоперации украинская армия лишилась 652 самолётов, 283 вертолётов, более 41,6 тыс. беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 870 танков и других боевых бронированных машин.

Как передавало ИА Регнум, координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев 28 января сообщил, что российская армия нанесла несколько ударов по аэродрому в Одессе. По меньшей мере три прилёта зафиксировали в районе, где находятся аэродром, много складов и сборочное производство беспилотников.

Также, по данным подполья, российские военные нанесли удар по украинским силам в городе Первомайске Николаевской области, поразив, предположительно, артиллерийскую технику НАТО. Согласно сообщениям из Первомайска, добавил он, в результате удара ликвидировали «кого-то серьёзного».

25 января подполье сообщило, что ВС РФ нанесли удары по аэродрому ВСУ в Староконстантинове в Хмельницкой области. Также они нанесли удары по военному объекту в Каневе в Черкасской области.