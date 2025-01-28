Берлин, 28 января, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Решение Европейского союза (ЕС) о продлении антироссийских санкций является деструктивным и скорее напоминает выстрел себе в ногу. Об этом заявила депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X.

Сергей Корсун ИА Регнум

27 января главы МИД всех 27 стран ЕС согласовали продление антироссийских санкций, срок действия которых истекает 31 января. Таким образом, антироссийские санкции ЕС, введённые после начала украинского конфликта, были продлены ещё на полгода.

«Глупее и быть не может: саморазрушительные санкции ЕС против России, особенно для Германии, продолжаются», — указала депутат в публикации.

Дагделен уточнила, что Германия просто стреляет себе в ногу, участвуя в бессмысленной экономической войне против России. По её словам, пока немцы отказываются от доступного российского сырья и уничтожают собственное производство, каждая пятая атомная электростанция в США работает на российском уране, против которого санкции не вводятся.

Как передавало ИА Регнум, 15 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия смогла адаптироваться к зарубежным санкциям, а также нарастила импортозамещение и собственное производство.

В декабре президент РФ Владимир Путин также заявил, что все стоящие перед Россией задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы будут решены. По его словам, страна развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать развитию России не увенчаются успехом.