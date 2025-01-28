Москва, 28 января, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Российские средства ПВО в минувшие сутки сбили 64 беспилотника ВСУ, сообщила во вторник, 28 января, пресс-служба Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 64 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — сказано в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции силы ПВО РФ уничтожили 41 635 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Также 28 января пресс-служба военного ведомства сообщила об освобождении населённого пункта Двуречная Харьковской области. В минувшие сутки ВС РФ поразили военные аэродромы, цеха производства и хранения беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ. Совокупные потери противника в указанный срок составили до 1330 человек.

Как передавало ИА Регнум, ранее 28 января в Минобороны сообщили, что в течение ночи над территорией трёх российских регионов сбили пять беспилотников ВСУ. По два дрона было ликвидировано над территорией Белгородской и Брянской областей, ещё один — над территорией Крыма.

Вечером 27 января российские подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников противника в небе над тремя регионами. Три дрона ликвидировали над Крымом, по одному беспилотнику сбили в небе над Курской и Белгородской областями.