Стокгольм, 28 января, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Украинский гражданин на автомобиле попытался протаранить ворота у территории посольства России в Стокгольме, сообщило 28 января российское дипломатическое представительство.

Ирина Дергачева/ТАСС Здание посольства Российской Федерации в Швеции

«Прорваться на территорию дипмиссии ему не удалось», — утонило посольство в своём Telegram-канале.

Мужчину задержали полицейские. Отмечается, что серьезного ущерба дипмиссии удалось не допустить.

В дипломатическом представительстве заметили, что ранее задержанный уже совершал нападения на посольство России в Стокгольме, а также на торгпредство РФ в королевстве.

Речь идёт об инцидентах в 2015 и 2018 годах. Тогда мужчину признали психически неуравновешенным и направили на соответствующее лечение.

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