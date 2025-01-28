Сочи, Краснодарский край, 28 января, 2025, 12:48 — ИА Регнум. В Сочи девушка сообщила полицейским, что её отношения с бывшим мужем начались с изнасилования. Недавно супруги расстались, и теперь девушка требует наказать насильника, с которым три года прожила в счастливом браке. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

24 января в полицию города Сочи обратилась 30-летняя местная жительница Ирина К. (имя изменено). Девушка сообщила, что стала жертвой преступления. По словам Ирины, в 2017 году её изнасиловал неизвестный мужчина.

Однако вместо заявления в полицию девушка решила познакомиться со своим обидчиком — им оказался местный житель Алексей С. (имя изменено). Молодые люди быстро нашли общий язык и стали ходить на свидания. Так у них завязался роман, который впоследствии привел к свадьбе.

«Заявительница отметила, что три года прожила в счастливом браке с Алексеем, однако недавно пара развелась, и Ирина вспомнила прошлые обиды. По словам девушки, их знакомство с бывшим мужем началось с изнасилования, а это уголовное преступление, поэтому теперь девушка хочет наказать Алексея по всей строгости закона», — рассказал собеседник агентства.

Полиция приняла заявление от девушки. Теперь сочинским оперативникам предстоит разбираться в запутанных семейных отношениях бывших супругов. Отмечается, что уголовное дело по факту случившегося пока не возбуждено, ведется проверка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве 18-летняя студентка обвинила своего парня в изнасиловании, потому что представляла первый секс более романтичным. Интимная близость не оправдала ожиданий девушки, и спустя несколько дней она обратилась в полицию, так как на женских форумах ей подсказали, что добровольное согласие на половой акт не освобождает мужчину от статьи за изнасилование.