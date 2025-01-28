Белогорск, Амурская область, 28 января, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Взрыв произошёл на одном из предприятий в Амурской области, под завалами может находиться человек. Об этом сообщил 28 января пресс-центр МЧС России.

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Причина ЧП на промышленной площадке в Белогорске — нарушение технологического процесса. Хлопок на седьмом этаже здания привёл к разрушениям и приостановке производства.

Несущие конструкции не повреждены, работники эвакуировались самостоятельно.

«Спасатели МЧС России ищут человека, который может находиться под разрушенными конструкциями в здании», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря взрыв прогремел во время газосварочных работ на бывшем опытно-механическом заводе в Абакане в Хакасии. В результате погибли два человека и пострадали ещё несколько. По факту ЧП возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ.