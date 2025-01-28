Москва, 28 января, 2025, 12:05 — ИА Регнум. По меньшей мере 5399 мирных граждан пострадали в 2024 году в результате преступлений совершённых Украиной. Об этом заявил 28 января посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

В указанное число входят 809 человек, которые были убиты.

«Всего за 12 месяцев 2024 года украинскими вооруженными формированиями по российским гражданским объектам было выпущено не менее 87 885 боеприпасов, — сказал он на брифинге.

Дипломат уточнил, что более 2200 мирных граждан были убиты или ранены осколками снарядов производства США, Германии или Южной Кореи.

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