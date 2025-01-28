Москва, 28 января, 2025, 11:40 — ИА Регнум. Представления с участием дракона и зелёной змеи пройдут в рамках проекта «Зима в Москве» в честь китайского Нового года. Артисты в национальных костюмах будут выступать в центре города с 28 января по 9 февраля.

РИА Новости/Станислав Красильников

В день открытия фестиваля «Китайский Новый год в Москве» 100 артистов во главе с большими фигурами дракона и змеи отправятся от Тверского бульвара до Манежной площади. Они будут выступать в костюмах китайских львов, принцесс, членов императорской семьи, стражей, дам с дракончиками и красными фонарями, мудрецов и старцев, министров-мандаринов и воинов золотого дракона.

На Тверском бульваре гостей ждут танец северных и южных львов-хранителей, хоровод с большим золотым драконом и танец дамы с фонарями. В знак уважения к уходящему году здесь пройдёт шоу зеленого дракона.

На Тверской площади состоятся танцы маленьких дракончиков и львов. Зрители смогут принять участие в интерактивной программе с китайскими тарелками, которые цирковые артисты будут вращать на длинных палочках.

В Камергерском переулке гости увидят императорский танец с зонтиками-пионами, национальными цветками Китая, и соберутся в хоровод с зелёной змеей — символом наступающего года.

На Манежной площади артисты в костюмах воинов-драконов выступят под звуки барабанов, гонгов и тарелок. Следом на сцену выйдут придворные дамы, а после гостей ждет шоу китайских львов.

Ключевым моментом представления станет ритуал встречи Нового года в виде танца большого дракона и зелёной змеи. В финале мероприятия артисты исполнят попурри из китайских новогодних песен под звуки барабанов. Шоу в центре столицы неоднократно повторится в течение празднования китайского Нового года.

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое до 28 февраля объединяет разнообразные мероприятия столицы. Атмосфера зимних традиций охватила весь город — открыто более 1,9 тысячи площадок. В проект органично вплелись крупнейшие фестивали столицы «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лед в Москве» и многие другие.