Москва, 28 января, 2025, 11:40 — ИА Регнум. У группы компаний «М. Видео-Эльдорадо» может поменяться владелец. Сейчас ведутся переговоры о продаже торговой сети. Об этом 28 января со ссылкой на несколько источников сообщили «Ведомости».

РИА Новости/Алексей Майшев

Уточняется, что приобрести сеть может один из российских банков. Собеседник издания в компании телекоммуникационного рынка утверждает, что компания уже провела аудит и обсуждает возможную сделку с «Промсвязьбанком» (ПСБ). Эту информацию подтвердил другой источник, близкий к ретейлерам.

В «М. Видео-Эльдорадо» отказались комментировать данную информацию.

«Слухи не комментируем»,― заявил изданию представитель «М. Видео-Эльдорадо».

По информации источников газеты «Коммерсантъ», сумма потенциальной сделки оценивается в 300 млрд рублей.

Группа «М. Видео-Эльдорадо» была создана в 2018 году после покупки в марте крупнейшей розничной сетью по продаже электроники и бытовой техники ретейлера «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей. Обе компании на тот момент входили в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева: в ПАО «М. Видео» ей принадлежало 57,7% акций, в «Эльдорадо» — 100% компании.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года представители группы «М. Видео-Эльдорадо» сообщили о ребрендинге сети. Компания получила обновлённый логотип. Также появился модернизированный фирменный стиль с новыми визуальными элементами и шрифтами. В компании заверили, что бренд по-прежнему будет узнаваем среди покупателей.

В декабре прошлого года другой российский банк ― ВТБ ― завершил сделку по выкупу акций «Почта Банка». Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что «Почта Банк» стал единоличной «дочкой» группы ВТБ. Он отметил, что интеграция финансовой организации в группу ВТБ позволит расширить и усилить региональное присутствие.