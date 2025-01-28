Москва, 28 января, 2025, 11:47 — ИА Регнум. Экс-чемпион мира российский боксёр Григорий Дрозд был дисквалифицирован Международным агентством допинг-тестирования (ITA) на четыре года. Об этом сообщается в пресс-службе агентства.

Александр Вильф/РИА Новости Григорий Дрозд

Согласно решению ITA, все достижения спортсмена начиная с сентября 2014 года будут аннулированы, а также боксёр не сможет выступать на соревнованиях до сентября 2028 года. При этом в конце 2017 года Дрозд объявил о завершении карьеры.

Дрозда временно отстранили с 9 сентября 2024 года на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Нарушение антидопинговых правил у него зафиксировали 28 сентября 2014 года. За день до этого россиянин одолел поляка Кшиштофа Влодарчика, отобрав у него звание чемпиона мира.

Как передавало ИА Регнум, 24 января ITA также дисквалифицировала российского боксёра Александра Поветкина на четыре года. В его пробе от 2014 года обнаружили запрещённое вещество остарин. Помимо этого, организация аннулировала результаты спортсмена с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю назвал бессмысленной дисквалификацию ранее завершившего карьеру Поветкина. Он назвал решение агентства бредом и абсурдом, сравнив его с ситуацией, когда ученику ставят двойку спустя три года после выпуска из школы.