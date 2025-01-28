Лондон, 28 января, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал у президента США Дональда Трампа подключить Украину к переговорному процессу с Россией. Об этом пишет британское издание Independent.

Julia Demaree/AP/TASS Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский

«Владимир Зеленский потребовал, чтобы к мирным переговорам с Россией был подключён Киев», — указано в публикации.

Зеленский также выразил уверенность, что при Трампе действительно станет возможной сделка о прекращении военных действий на Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Издание The Wall Street Journal написало, что республиканец намерен лично контролировать ход переговорного процесса по Украине. Позже, 23 января, Трамп добавил, что усилия его команды по урегулированию украинского конфликта «уже в процессе».

20 января президент России Владимир Путин отметил, что Россия готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Он подчеркнул, что также должны быть учтены законные интересы России. Он добавил, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.