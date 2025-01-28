Баку, 28 января, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Задержанную в Баку экс-председателя административной коллегии Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву экстрадируют в Россию после соответствующего решения суда. Об этом заявил журналистам источник в правоохранительных органах Азербайджана.

Соцсети Елена Хахалева

«Она будет экстрадирована в Россию, после того как суд в Азербайджане вынесет соответствующее решение», — сказал собеседник, слова которого приводит «РИА Новости».

Он уточнил, что Хахалева собиралась вылететь из аэропорта Баку в Дубай. Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что женщина находится в розыске, и её задержали.

Как сообщало ИА Регнум, проверку в отношении судьи начали из-за скандала, связанного с расходами на свадьбу её дочери в 2017 году. В 2018 году Хахалева была исключена из состава президиума Краснодарского краевого суда. В августе 2019 года стало известно об отстранении её от ведения судебных процессов. Летом 2020 года Хахалеву отчислили из штата судей Краснодарского краевого суда.

В июне 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно арестовал Хахалеву. Её подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ («Мошенничество» и «Служебный подлог»).

По информации следствия, Хахалева с января 2016 года по июль 2019-го не выходила на работу без уважительных причин свыше 120 раз. При этом указанные дни отмечались в табеле как рабочие. За них женщине была выплачена зарплата, которая суммарно составила 1,2 млн рублей. Кроме того, у экс-судьи обнаружили вылеты в Москву и Абхазию в командировки, на которые она не получала официальных разрешений.

Представитель подозреваемой пояснила, что все случаи отсутствия судьи на работе якобы были согласованы устно с председателем суда или его заместителем. По её словам, командировки в Москву были необходимы для обсуждения судебной практики с вышестоящей инстанцией.