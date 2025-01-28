Красногорск, 28 января, 2025, 11:12 — ИА Регнум. Власти Московской области после скандала с возможно незаконной выдачей сертификата на жильё семье из Таджикистана намерены изменить правила выделения жилищных сертификатов. Об этом 28 января сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на источники.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Мартемьянов

Согласно новым правилам, на получение жилья могут претендовать семьи с семью и более детьми, непрерывно проживающие на территории региона не менее десяти лет. Ранее этой срок составлял пять лет.

Кроме того, ключевым фактором станет место рождения родителей — хотя бы один из них должен быть уроженцем Московской области.

Уточняется, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 20 января затребовал доклад по уголовному делу по факту возможного незаконного предоставления жилищного сертификата семье из Таджикистана в подмосковных Мытищах.

Решение о выдаче единовременной социальной выплаты для приобретения жилья многодетной семье приезжих власти приняли в январе текущего года, несмотря на наличие очереди на улучшение жилищных условий, состоящей из местных жителей. Это вызвало несогласие со стороны общественности. По данному факту Главное следственное управление СК РФ по Московской области возбудило дело о халатности (ст. 293 УК РФ).

По данным следствия, жительницу Мытищ задержали 24 января. Её подозревают в мошенничестве при получении жилищной субсидии в размере более 24 млн рублей. Установлено, что подозреваемая предоставила в местную администрацию ложные сведения о доходах своего мужа, намерено занизив их в несколько раз. Также, согласно представленной ею выписке из домовой книги, в доме проживают 13 человек, в том числе брат женщины с двумя несовершеннолетними детьми. Однако выяснилось, что они живут в Таджикистане.

Кроме того, в ходе обыска правоохранители изъяли мобильные телефоны, примерная стоимость которых составляет 140 и 120 тыс. рублей соответственно, что явно опровергает статус малоимущей семьи и её нуждаемость.

Ещё один похожий случай произошёл в Долгопрудном Московской области. По информации источника ИА Регнум, в апреле прошлого года злоумышленники изготовили документы с недостоверными сведениями о доходах семьи 31-летней Шахнозы М., на основании которых администрация городского округа признала семью из четырёх человек малоимущей и включила в программу на получение жилья. В январе текущего года было выдано свидетельство на получение соцвыплаты на сумму 3 929 461 рублей 20 копеек на приобретение или строительство жилья в Подмосковье. Деньгами завладели неустановленные лица, подделавшие документы, причинив ущерб в особо крупном размере правительству Московской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).