Москва, 28 января, 2025, 11:00 — ИА Регнум. Новое экологическое законодательство Москвы вводит понятие зелёного каркаса. Он состоит из парков, скверов, природных территорий и других зелёных насаждений города. Эти зоны свяжут между собой и управлять ими будут системно.

Максим Блинов/РИА Новости

На сегодняшний день каждое зелёное пространство города работает автономно. Несмотря на то, что многие из них находятся близко друг к другу, между ними нет комфортных переходов. Внедрение зелёного каркаса позволит исправить это. Так, появится основа для формирования новых туристических и прогулочных маршрутов и экотроп. Они станут более протяжёнными, что повысит качество времяпрепровождения на природе.

При пешеходной связанности территорий досуг будет разнообразнее и комфортнее. А ещё каркасный подход послужит стимулом к развитию спортивной инфраструктуры.

Объединение отдельных рекреационных зон поможет раскрыть потенциал зелёных территорий. Москвичи получат доступ к единому природному пространству, а город будет уделять больше внимания развитию мест отдыха возле домов.

Уже сейчас почти у всех жителей столицы зелёные территории находятся в шаговой доступности. Благодаря этому горожане могут побывать на природе, не выезжая далеко за пределы мегаполиса. Это помогает полноценно отдохнуть, снизить уровень стресса, улучшить настроение и укрепить здоровье.