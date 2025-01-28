Колорадо, США, 28 января, 2025, 10:53 — ИА Регнум. В американском штате Колорадо во время соревнований по лёгкой атлетике брошенный спортсменом молот попал в толпу зрителей, в результате чего один человек погиб. Об этом пишет CPR.

Егор Алеев/ТАСС

Соревнования проходили 26 января в Университете Колорадо. Молот преодолел защитные ограждения и угодил прямо в толпу зрителей. В итоге пострадал 57-летний мужчина, который являлся отцом одного из участников спортивных состязаний. Ему была оказана экстренная медицинская помощь, однако он скончался на месте.

«Мы потрясены этим ужасным происшествием и сосредоточены на оказании помощи всем пострадавшим», — прокомментировала случившееся ректор Университета Колорадо Дженнифер Собанет.

Уточняется, что подобные спортивные мероприятия проводились в университете регулярно, однако такого рода инцидент произошёл впервые.

Как передавало ИА Регнум, в январе юный вратарь любительской футбольной команды из бразильского штата Амазонас Эдсон Лопес Гама отразил удар с пенальти грудью, после чего умер от остановки сердца. Мяч попал голкиперу прямым ударом в область между грудиной и диафрагмой. Гама испытал сильную боль и упал на газон, ему вызвали скорую и увезли в больницу. 16-летний юноша умер по дороге в больницу.