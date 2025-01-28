Москва, 28 января, 2025, 10:49 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России направила иск о взыскании более 3,2 млрд рублей с бывшего гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина и других фигурантов дела о строительстве оборонных сооружений в регионе. Об этом сообщило 28 января «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Известия/Артем Коротаев

В иске, направленном в Ленинский районный суд Курска, говорится, что ответчики — физические лица и компании — присвоили средства, выделенные в рамках контрактов на возведение фортификаций. Надзорное ведомство требует «взыскать солидарно со всех участников 3,222 млрд рублей», а также арестовать имущество фирм и участников коррупционных схем.

Ответчиками по иску выступают Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, а также Владислав Мартьянов, Денис Фёдоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплёв и Иван Уткин. В качестве ответчиков также заявлены компании «КТК Сервис», «Техимпэкс», «Торговый Дом Курск», «СИЭМИ», «Электростроймонтаж», «Яртэс Инжиниринг» и «Энергосистема».

Третьими лицами в иске выступают Министерство обороны России, управление капитального строительства Курской области, Корпорация развития Курской области и региональный минстрой.

Отмечается, что в 2022–2023 годах из федерального бюджета было выделено 19,4 млрд рублей для строительства защитных сооружений в регионе. Как показали надзорные мероприятия, Лукин, Грабин и Мартьянова, пользуясь служебным положением, присвоили бюджетные средства.

В преступной схеме были задействованы депутат областной думы Васильев и аффилированные с ним компании «СИЭМИ» и «КТК Сервис». Через заключение двух договоров эти компании получили около 385,3 млн рублей, частично эти деньги пошли на приобретение дорогой недвижимости.

«Далее через бывшего депутата Бессонова была привлечена фирма «Электростроймонтаж», с которой был заключен контракт почти на 70,3 млн рублей», — говорится в материале.

Мартьянова, указано в иске, привлекла к хищению своего брата — фактического владельца компаний «Энерго Ресурс» и «Торговый Дом Курск». С фирмами Мартьянова и его партнёра Фёдорова заключили 14 договоров, что позволило фигурантам получить ещё 1,4 млрд рублей. Компания «Техимпэкс» московского предпринимателя Уткина получила шесть контрактов на 1,3 млрд рублей.

В общей сложности с указанными компаниями заключили 23 договора, в рамках которых была создана «видимость выполнения работ по строительству защитных сооружений». В частности, были подписаны фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку стройматериалов.

Как сообщало ИА Регнум, под арестом находятся Лукин, Грабина и Фёдоров. Мартьяновых поместили под стражу в Иваново.

О задержании Лукина стало известно 20 декабря, а 23 декабря врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что поручил освободить его от должности главы «Корпорации развития Курской области». Грабина, работавшего в компании с февраля 2023 года по сентябрь 2024 года, арестовали ранее в том же месяце.

В январе суд арестовал директора компании «Торговый дом Курск» Фёдорова в качестве третьего обвиняемого по делу о хищении денежных средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области.