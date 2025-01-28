Оттава, 28 января, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Канадская фигуристка Меган Дюамель заявила, что ждёт российских спортсменок на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Han Yan/Xinhua/Global Look Press Канадские фигуристы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд

«Я ожидаю, что те фигуристы, которых Россия отправит на Олимпиаду в Италию в 2026 году, в любом случае будут конкурентоспособны. Но ISU выставил очень строгие правила допуска, поэтому даже не знаю, какие фигуристы будут соответствовать этим критериям», — заявила она.

В 2018 году Дюамель стала чемпионкой Олимпийских игр в командном соревновании.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам пройти отбор на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. Россия сможет заявить только по одному спортсмену или паре в каждом виде программы в фигурном катании. Квалификационный турнир по фигурному катанию пройдёт в Китае 17–21 сентября 2025 года. Дюамель тогда назвала данное решение справедливым.

При этом ISU в сентябре продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова призвала не обращать внимания на его решения и создать в России клубную лигу фигурного катания.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре обвинил Международный олимпийский комитет в грубом попрании олимпийских идеалов, стремлении сохранить власть и финансовое благополучие. Россия между тем продолжит идти по пути демократизации спорта и снятия надуманных ограничений.