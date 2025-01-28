Ростов-на-Дону, 28 января, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал заявление об уходе со своего поста. Об этом журналистам сообщили 28 января в городской думе.

Владимир Астапкович/Фотохост-агентство РИА Новости Алексей Логвиненко

«Вопрос о его отставке включён в повестку заседания городской думы, которое состоится сегодня», — заявил представитель органа законодательной власти, которого цитирует «РИА Новости».

Уточняется, что Логвиненко подал заявление по собственному желанию. Слухи о возможном уходе мэра появились ещё в середине января. Тогда глава администрации опровергал указанную информацию.

Как сообщало ИА Регнум, Логвиненко временно возглавил администрацию Ростова-на-Дону весной 2019 года. С октября 2019 года он начал полноправно руководить городом. В октябре 2021 года депутаты городской думы продлили срок его полномочий.

В конце января 2025 года пост первого заместителя губернатора Ростовской области покинул Александр Скрябин. Причиной такого решения стал переход на новое место работы. Об этом проинформировал врио главы региона Юрий Слюсарь.