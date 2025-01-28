Москва, 28 января, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Россияне в 2025 году смогут забрать все пенсионные накопления разом, если их сумма не превышает 412 тыс. рублей. Об этом 28 января сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В беседе с «РИА Новости» парламентарий уточнил, что для этого нужно подать заявление.

«Если же сумма накоплений больше 412 тыс. рублей, назначаются ежемесячные выплаты. Размер таких выплат рассчитывается индивидуально, исходя из суммы накоплений и установленного периода выплат», — отметил депутат.

По его словам, в текущем году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 270 месяцев (22,5 года). Показатель нужен для расчета ежемесячной суммы отчислений.

Гаврилов пояснил, что, если накопления составляют 500 тыс. рублей, размер ежемесячной выплаты будет около 1852 рубля — как дополнение к основной пенсии. Он также предупредил о необходимости уточнить правильность учёта трудового стажа. В случае ошибок или неточностей в учёте пенсионных выплат необходимо обратиться в отделение Соцфонда с заявлением о пересмотре выплат и приложить документы, подтверждающие периоды работы.

Также, по словам Гаврилова, важно заранее проверять, где находятся пенсионные накопления — в Пенсионном фонде или в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Если накопления находятся в НПФ, следует удостовериться, что у фонда есть действующая лицензия.

Как сообщало ИА Регнум, с нового года в России на 7,3% проиндексировали пенсии работающих пенсионеров. В конце декабря министр труда и социальной защиты Антон Котяков проинформировал, что в феврале страховые пенсии россиян увеличат с учётом фактической инфляции по итогам 2024 года.

Президент России Владимир Путин 22 января на совещании с правительством отметил, что уровень инфляции в 2024 году прогнозировали на уровне 7,3%, но в реальности он составил 9,5%. Страховые выплаты в январе увеличили на основании ожидаемого показателя, поэтому их нужно ещё раз проиндексировать в феврале, но задним числом, с января.

Глава государства также поручил обеспечить выплату проиндексированных на 9,5% пенсий уже в феврале. Пресс-служба Социального фонда сообщила, что Соцфонд начал пересчитывать размер пенсий с учётом индексации по фактической инфляции. Разницу в индексации пенсий за январь пенсионеры получат в феврале.