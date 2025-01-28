Вашингтон, 28 января, 2025, 10:18 — ИА Регнум. 500 богатейших людей планеты потеряли около 108 млрд долларов из-за падения рынка технологического сектора, связанного с резким ростом популярности бесплатного китайского приложения для чат-ботов DeepSeek R1. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на данные торгов.

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Ранее DeepSeek обошёл ChatGPT от OpenAI, возглавив рейтинг самых популярных приложений. Китайский DeepSeek является бесплатным сервисом, однако при меньшей мощности чипов демонстрирует большую эффективность, чем конкуренты. Дешевизна разработки заставила многие СМИ усомниться в целесообразности инвестиций в профильные компании, включая разработчиков чипов и поставщиков комплектующих для дата-центров и электроэнергии, что спровоцировало падение рынка в области высоких технологий.

«500 богатейших людей мира, возглавляемых соучредителем Nvidia Corp. Дженсеном Хуангом, потеряли в понедельник в общей сложности 108 млрд долларов, поскольку распродажа технологий, связанная с китайским разработчиком искусственного интеллекта DeepSeek, привела к падению основных индексов», — указано в публикации.

В агентстве уточнили, что крупнейшие инвесторы в сферу ИИ понесли огромные финансовые потери. Так, например, сам Хуанг потерял $20,1 млрд (20% своего состояния), а соучредитель Oracle Corp. Ларри Эллисон — $22,6 млрд (12%).

Как передавало ИА Регнум, по итогам торгового дня 27 января индекс Nasdaq, охватывающий акции крупных технологических гигантов США, снизился на 3% из-за успеха китайского чат-бота DeepSeek. Стоимость акций NVidia рухнула на 16,86%, снизив капитализацию компании на 589 млрд долларов. Общая стоимость частных предприятий на американском рынке упала на 1 трлн долларов.

Темпы развития технологий ИИ свидетельствуют о том, что наступает революция в инженерном деле, в проектировании, конструировании принципиально новых компонентов и целых устройств, заявил президент России Владимир Путин. Это создаёт новые возможности для робототехники и беспилотных систем.