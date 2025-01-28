Москва, 28 января, 2025, 10:15 — ИА Регнум. Аномально теплая погода в январе 2025 года может быть следствием выбросов природного газа после повреждения газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в 2022 году. Об этом заявил климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок.

SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

Кроме того, он напомнил про природное явление Эль-Ниньо, которое, по мнению учёных, также спровоцировало аномальное тепло.

«Я утверждаю, что кроме Эль-Ниньо немалую роль оказала ситуация с «Северными потоками», — сказал эксперт, которого цитирует агентство «Москва».

Терешонок подчеркнул, что парниковый эффект от этих выбросов оказался в десятки или даже сотни раз больше, чем в ситуации с выделением углекислого газа. Вместе с тем климатолог привёл мнение некоторых специалистов, которые считают, что количества газа, оказавшегося в атмосфере после повреждения «Северных потоков», было слишком мало для подобных температурных изменений.

Он выразил несогласие с такой точкой зрения и призвал искать виновных в указанных инцидентах. Терешонок также добавил, что никто из синоптиков не мог предвидеть, что середина зимы будет настолько теплой.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» прогремели в сентябре 2022 года в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Из строя вышли обе нитки «СП» и одна из двух ниток «СП-2». Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что такую диверсию невозможно было осуществить без поддержки на государственном уровне. Российская сторона отмечала, что располагает доказательствами причастности к подрыву англосаксов. Кроме того, американские официальные лица не раз заявляли, что не допустят запуска «СП-2».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что январь 2025 года может стать вторым в списке тёплых вторых месяцев зимы за всю историю метеорологических наблюдений в Москве. Он добавил, что на сегодняшний момент самым тёплым за время метеонаблюдений является январь 2020 года, когда средняя месячная температура воздуха составляла 0 градусов.

До этого Вильфанд указывал на то, что 2024 год оказался наиболее жарким за всю историю метеонаблюдений, которая берёт начало в 1850 году. Синоптик уточнял, что 22 июля 2024 года среднесуточная температура по всей Земле составляла 17,16 градуса, в результате чего этот день признали самым жарким в истории.