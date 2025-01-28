Старый Оскол, Белгородская область, 28 января, 2025, 10:14 — ИА Регнум. В Белгородской области открыли дело о наследстве автора популярного блога в «Живом Журнале» Лены Миро (Елена Мироненко). Об этом 28 января со ссылкой на соответствующие материалы сообщило «РИА Новости».

Соцсети Лена Миро (Елена Мироненко)

Наследственное дело Миро было открыто у нотариуса в городе Старом Осколе, по месту рождения блогера. Уточняется, что смерть наступила 20 апреля 2024 года.

Согласно информации из выписки ЕГРИП, также в Белгородской области было зарегистрировано её ИП.

Как передавало ИА Регнум, последние публикации в блогах Лены Миро на платформах LiveJournal и Telegram датированы мартом 2023 года. Спустя год появились сообщения, что Мироненко скончалась в США после дорожной аварии и последующей комы. Не все поверили в смерть звезды LiveJournal — возникли предположения, что блогер могла инсценировать свою гибель. В частности, на это указывали удалённые переписки в мессенджерах.

27 января Telegram-канал Baza опубликовал документ, подтверждающий, что автор популярного блога в «Живом Журнале» умерла весной прошлого года. По данным канала, российский бизнес Мироненко ликвидирован Федеральной налоговой службой с 20 апреля 2024 года.

Елена Мироненко родилась 24 июня 1981 года в городе Старом Осколе Белгородской области. Окончила Воронежский институт по специальности «переводчик-синхронист с английского языка». Некоторое время жила в Лондоне, затем работала в Москве в одной из крупных компаний.

Блог Миро ЖЖ, созданный в 2010 году, входил в число топовых. Автор публиковала скандальные заявления о знаменитостях и провокационные предложения, призванные, по её словам, привлекать внимание к серьёзным проблемам.