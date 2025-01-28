Париж, 28 января, 2025, 09:56 — ИА Регнум. Инициатива председателя Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен по ускоренному заключению торговых соглашений, призванная противодействовать протекционистской политике администрации президента США Дональда Трампа, представляет угрозу для французских фермеров. Об этом 28 января заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Philipp von Ditfurth/dpa/picture-alliance/ТАСС Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«Французским фермерам лучше быть начеку: ЕС раздавит их, если они не отреагируют. Если мы не отреагируем коллективно!» — написал политик в соцсети Х.

По словам Филиппо, глава ЕК ведёт себя так же, как вела осенью во время заключения скандального договора о свободной торговле с общим южноамериканским рынком «Меркосур». Политик считает, что общеевропейский орган снова действует в интересах Германии вопреки возражениям Франции.

Издание Politico 28 января сообщило, что ЕС активизировал работу над торговыми соглашениями с Мексикой, Швейцарией и Малайзией, чтобы компенсировать угрозы Трампа о введении торговых пошлин в отношении европейских стран.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года Филиппо призывал Францию покинуть ЕС ради спасения своего сельского хозяйства. По его мнению, такой шаг необходим из-за планов Еврокомиссии ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и «Меркосур» (экономическое объединение ряда стран Южной Америки). Филиппо напомнил, что об этом решении в Брюсселе объявили в разгар протестов фермеров в Европе. Он призвал ликвидировать ЕС прежде, чем тот разрушит французскую экономику.

Евросоюз и «Меркосур» 6 декабря заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил несогласие с таким шагом.

По мнению журналистов британского издания Daily Express, заключённое фон дер Ляйен новое торговое соглашение с Южной Америкой может привести к расколу Евросоюза. Опасения вызваны угрозой для внутреннего рынка мяса птицы и говядины, подорвать который могут более дешёвые поставки из Южной Америки.

В декабре прошлого года фермеры вывалили тонны навоза, сена и покрышек возле здания префектуры во французском Дижоне в знак протеста против соглашения о свободной торговле между ЕС и «Меркосур», а также из-за отложенных в очередной раз мер поддержки.