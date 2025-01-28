Мелитополь, 28 января, 2025, 10:03 — ИА Регнум. Российского гражданина задержали в Запорожской области по подозрению в сотрудничестве с украинской военной разведкой. Об этом сообщили 28 января журналистам в Центре общественных связей ФСБ России.

кадр из видео

«УФСБ России по Запорожской области задержан гражданин Российской Федерации 1990 года рождения по подозрению в совершении государственной измены», — говорится в сообщении.

Мужчина, по данным спецслужбы, намеревался совершить преступления террористического характера по заданию киевского режима.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3944084" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Силовики задержали россиянина по делу о госизмене в Запорожской области

Сначала он вышел на контакт с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины. Затем, следуя указаниям куратора, забрал из тайника компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранил их у себя дома.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статьям о госизмене, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обращении с взрывчатыми веществами (ст. 275, ст. 205.3 и п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ), добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ФСБ обнародовала видео задержания командира самолёта гражданской авиации, подозреваемого в финансировании украинской армии.

Лётчика задержали в Краснодаре. По информации спецслужбы, мужчина 1968 года рождения по личной инициативе связался с волонтёром, осуществляющим сбор денег для нужд ВСУ. По его указанию пилот обменял рубли на криптовалюту через интернет-сервис и перевёл деньги на присланный счёт. В отношении него возбудили уголовное дело о госизмене.